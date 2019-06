Gianluigi Buffon tornerà con ogni probabilità alla Juventus, ma non indosserà più il suo numero di maglia, quello che lo ha accompagnato per una vita, il numero 1. Secondo Tuttosport il portiere avrebbe deciso, di concerto con la società, di non chiedere neanche a Szczesny, che attualmente detiene la numero 1, di fare un passo indietro. L'estremo difensore polacco sarà il titolare, e terrà così la maglia numero 1. Buffon non dovrebbe prendere neanche la 12, altro classico numero da portiere, in quanto di proprietà di Alex Sandro. Vecchia squadra, nuove abitudini: nella nuova esperienza alla Juve, Buffon avrà sulle spalle un nuovo numero. Quale sceglierà?