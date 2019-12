Un solo numero: 647.@GianluigiBuffon ha appena raggiunto Paolo Maldini in vetta alla classifica delle presenze in @SerieA.



Non ci sono più aggettivi per la nostra Leggenda. Ci sono solo nuovi traguardi da raggiungere…

Era andato a Parigi convinto di stare qualche anno lì, magari chiudere la carriera al Psg. E inveceè tornato alla Juve dopo una sola stagione lontano dai colori bianconeri. Alla Tour Eiffel preferisce la Mole, meglio la Serie A della Ligue 1. Già, e oggi il portiere diventa il numero uno nella storia del nostro campionato. Senza Szczesny out per l'infortunio alla spalla, Gigi è partito titolare contro la Sampdoria raggiungendo a Marassi il record di 647 partite in Serie A:insieme a Paolo Maldini. Un'altra spunta in una carriera da numero uno. E non solo per il ruolo.