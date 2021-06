Gigi Buffon è tra i grandi protagonisti della Nazionale italiana che hanno parlato nella miniserie "Sogno Azzurro", in onda su Rai Uno in queste serate pre-Europei.



Buffon ha così parlato del periodo dei Mondiali 2006, poi vinti, disputatisi durante un periodo delicatissimo per la Juventus come Calciopoli: "Mi dicevo: 'Gigi stai calmo e pensa solo a fare quello per cui sei nato, andare in campo e giocare'. Vi assicuro che cercare di dominare se stessi non è facile. Social? Ho sempre evitato di sapere le cose spiacevoli o le cose belle perchè, sono sempre andaro alla ricerca di un equilibrio".