L'ex portiere della Juve, Gigi Buffon, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta Scudetto, ammettendo come il Mialn sia il favorito al momento.



'La favorita ad oggi è il Milan, ma solo ed esclusivamente per lo scontro diretto a favore: può permettersi di pareggiare una partita, non è poco. Sarà anche per la storia che ci riporta alla fatal Verona, ma se c’è una partita delicatissima è quella che il Milan giocherà domenica al Bentegodi. Se i rossoneri supereranno lo scoglio, anche pareggiando, penso che potranno arrivare a dama'.