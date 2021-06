Gianluigi Buffon, intervenuto a ​a Marina di Pisa nel corso di un evento organizzato da Aldo Dolcetti, ha risposto alla domanda se si sentisse il miglior portiere della storia: "Non lo dico per esaltarmi, magari regalo qualche spunto che può far ragionare. Una persona mi ha chiesto: ‘Ma secondo te sei stato il più forte di tutti?’ e io ho risposto che non mi interessava, forse sono stato il più adatto, sicuramente non sono stato il più debole".