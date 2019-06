Dopo aver detto addio aldopo una sola stagione,è pronto per una nuova esperienza professionale. Sono diversi i club che hanno bussato alla porta dell’ex capitano della, che da parte sua ha ammesso di essere “alla ricerca dell’emozione”. A 41 anni compiuti, il portiere sta valutando le varie opzioni e intanto su Instagram manda un messaggio tra passato e futuro: “L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso”.