Gigi Buffon ha parlato a cuore aperto nell'intervista rilasciata al Guardian. Non ha parlato solo della sua carriera, ma di alcuni aspetti della sua vita: ​"Il primo mese di lockdown per me è stato davvero bellissimo. All'inizio la pandemia mi ha permesso di avere tempo da dedicare a me stesso. È qualcosa che non mi era mai successo in tutta la vita. Mia moglie, i miei figli: potevo stare con loro tutto il giorno. Potermi dedicare ai mie hobby, alla mia lettura, alle mie cose. È stato un periodo bellissimo che non avrei mai pensato di fare, ne ho approfittato appieno e l'ho adorato. Poi, col passare del tempo, naturalmente, diventa pesante. Pensi sempre di più a quello che stanno passando gli altri. La cosa che ti permette davvero di stare bene è una felicità esistenziale. Sentire dentro di te che sei una persona felice per quello che hai fatto, per quello che fai, per quello che stai diventando... Quando leggo un libro o guardo un film e ne prendo qualcosa, mi sento meglio. Sono una persona che non ha davvero bisogno di nulla quando è a casa con sua moglie e i suoi figli. Si parla di tutto e io ho tempo da dedicare all'assunzione di informazioni, vedendo nuove curiosità. Mi sento come una persona che continua a crescere".

"Potessi tornare indietro ci sono dei consigli che darei a me stesso. Ricordo com'ero e so come sono. Vivere le esperienze sulla propria pelle è necessario, sento di aver avuto bisogno di 'rovinarmi'. Se una persona non si rovina mai e non paga mai dazio per questo, secondo me non capisce veramente le cose. Commettere degli errori è importantissimo, e pagarli lo è ancor di più. Altrimenti resterai con un debito fino alla fine. Provare disagio è essenziale per crescere, ti fa stare male ma anche riflettere, ti costringe a guardare tutte le sfumature".