Una dichiarazione d'amore, ancora una volta. Il ritorno di Gianluigi Buffon è ufficiale e allora il portiere ha subito speso le prime parole, tramite il tweet sul profilo della Juventus, per esprimere la sua gioia per questa seconda avventura bianconera."Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di essere tornato a casa e di abbracciarvi, e farmi abbracciare, di nuovo da voi. Oggi è stata una delle giornate più belle e felici della mia vita, e oggi ho avuto la conferma che la vita è incredibile e vale la pena sognare". Poi, un ultimo secondo per aggiungere che stasera, insieme anche a noi de ilbianconero.com, sarà alla presentazione del nuovo store a Milano.