Dieci anni di Juve (con una parentesi al psg nel mezzo). Dieci anni di vittorie, trofei, sorrisi. E proprio l'ultima stagione di Gigi Buffon in bianconero è quella nella quale da sorridere c'è ben poco: la striscia consecutiva di scudetti si è interrotta dopo nove anni, la qualificazione alla prossima Champions League è a rischio e Andrea Pirlo - da ex compagno ad allenatore - potrebbe saltare dopo una sola stagione. E Buffon, cosa farà dal prossimo anno?



IN EUROPA - Nel corso dell'intervista a Bein Sports ha spiegato che se non troverà una nuova soluzione stimolante potrebbe anche ritirarsi definitivamente dal calcio giocato, già da mesi però è partita la corsa a convincerlo a continuare a giocare. In Europa si sono già fatte avanti Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Galatasaray e Dynamo Kiev. Squadre non primo livello ma che garantirebbero un ruolo da protagonista al portiere bianconero.



IN SERIE A - E se il suo futuro fosse ancora in Italia? Magari proprio da avversario della Jue. Buffon è sempre stato tifoso del Genoa che a fine stagione dovrà salutare Perin che rientrerà proprio alla Juve per fine prestito, negli ultimi mesi è stato accostato anche all'Atalanta che potrebbe essere quell'ipotesi ricca di fascino e con la quale potrebbe fare la Champions League. Più difficile, invece, vederlo in un'altra big della Serie A: la pista Milan come vice Donnarumma - in caso di rinnovo - al momento non sembra essere concreta, così come appare complicatissima la soluzione Roma, che l'aveva quasi preso nel 2001 quando poi arrivò alla Juve.



GLI ARABI - Sullo sfondo rimane l'ipotesi degli Emirati Arabi, una destinazione che Buffon sceglierebbe più per l'aspetto economico che per quello sportivo, firmando un ultimo ricco contratto da giocatore. Ma dopo aver detto di accettare una nuova chiamata solo se stimolante a livello agonistico, quella araba è una pista che non escludiamo del tutto ma al momento ci sentiamo di considerarla la meno probabile.