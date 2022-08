Cesc Fabregas riparte dalla Serie B, dal Como, con cui sfiderà il Parma di Gigi Buffon. In conferenza, lo spagnolo ha dichiarato: "A Buffon ho segnato due volte in carriera, spero di fargli il terzo gol". E sui social è arrivata la replica dell'ex Juve: "Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta Cesc! Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora".