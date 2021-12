Le parole di Gianluigi Buffon nell'intervista rilasciata all'ex compagno Stoichkov: "La Juve ha avuto la possibilità di vincere la Champions League l'anno in cui è arrivato Ronaldo, quello in cui io ero a Parigi, ma non so cosa sia accaduto. Quando sono tornato, negli ultimi due anni, abbiamo lavorato bene con Cristiano, però credo che sia sia perso il DNA come squadra".