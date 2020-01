La presenza di stasera di Gianluigi Buffon contro l'Udinese, non dovrebbe essere messa in dubbio. Il portiere ci sarà, all'alba del suo ennesimo decennio all'insegna del calcio: ma essere l'unico ancora in attività della spedizione azzurra in Germania nel 2006, non è il solo record che può aggiungere al suo palmares. Buffon, infatti, insegue Roberto Mancini come giocatore con più Coppe Italia in bacheca. Fermo a cinque (1 con il Parma), Buffon aspetta l'Udinese per avvicinarsi ancora di un passo alla sesta e, così, mettersi accanto all'attuale ct della Nazionale.