648 partite in Serie A: nessuno come Gigi Buffon. Anzi: #648UFFON, come la patch speciale sulle maglie della Juve ieri durante il derby col Torino per celebrare il record assoluto del portiere bianconero. Buffon ha staccato Maldini in questa speciale classifica, dopo averlo raggiunto nel periodo pre-lockdown condividendo per un periodo insieme a lui questo primato di giocatore con più presenze nella storia del campionato italiano. Sul profilo Twitter, la Juventus ha voluto omaggiare Gigi con un mix di interviste e montaggi ad hoc.



