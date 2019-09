"L'Inter ce l'avremo sempre intorno, non so se un po' davanti, un po' dietro o alla pari, ma sarà sempre lì", Gianluigi Buffon avverte così la Juventus della forza dei nerazzurri in mixed zone dopo la vittoria per 2-0 contro la Spal. La prossima domenica i bianconeri sbarcano a San Siro, per fermare la corsa dei nerazzurri, fin qui sempre vincenti in campionato con sei vittorie consecutive.



Buffon, però, ha fiducia nella sua Juventus e nella sua voglia di vincere.