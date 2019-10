Buffon con Zanardi, Federica Pellegrini e Vincenzo Nibali. Insomma: nel Gotha dello sport italiano. Del resto, Gigi ha segnato un'epoca incredibile della Juventus e della Nazionale: ed è tornato a Torino per completare l'opera. A Sportweek, Buffon è stato schietto nel descrivere il suo status: "Non amo l'idolatria, rincoglionisce. Ma se mi chiedi a chi mi ispiro sportivamente parlando, per continuare, tra virgolette, a combattere e vincere, dieci nomi li ho. Ne ho anche di più". GLI IDOLI - Nel gioco dei metri di paragone, Buffon non si nasconde: ci sono due calciatori in particolare a cui s'ispira, uno dei quali è ormai esempio quotidiano. Sì, perché c'è Ronaldo tra gli sportivi più forti di tutti i tempi controfirmati dal portierone bianconero. E al livello del portoghese c'è solo Lionel Messi: "Leo è Federer, Cristiano è come Nadal: li vedo veramente simili quei quattro. Lo trovo davvero congruo. Lo trovo davvero congruo come paragone, che fa anche sorridere".