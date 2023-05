Fiori d'arancio per Alena. L'ex moglie dello storico portiere dellaGigi, infatti, è ormai prossima alcon Alessandro, cugino di John e Lapo. "Pensavo di stare bene da sola, ma poi è arrivato l'amore. E ha avuto resistenza e pazienza. Ci sposiamo il 17 giugno a Noto, un posto dove né io né Alessandro siamo mai stati. Vogliamo che per entrambi sia una sorpresa, un ricordo unico", la sua rivelazione a Oggi.La modella ha parlato anche di Gigi Buffon: "Non ho mai visto nel mio nuovo rapporto, e anche nell’avere un altro figlio, una gara con ciò che accade dall’altra parte. Una delle cose di cui vado più orgogliosa è che non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco... Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda.. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica".