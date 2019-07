L'annuncio della nuova avventura di Gigi Buffon alla Juventus potrebbe arrivare già oggi? Difficile per questioni di tempistiche, ma la domanda è curiosa. Sì, perché se per il grande ritorno sembra ormai tutto fatto - un anno da vice Szczesny e poi il percorso da dirigente - alla chiusura dell'affare mancano ancora le firme e l'ufficialità. Un percorso di routine, che in casa bianconera Gigi conosce molto bene. 18 anni fa esatti, il 3 luglio 2001, infatti Buffon si presentava alla Juventus per la prima volta, arrivando a titolo definitivo dal Parma. Oggi, 3 luglio 2019, è come se fosse il suo anniversario con la Juve... e allora perché non festeggiarlo?