Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del presente e futuro del proprio assistito. E le sue dichiarazioni sono importanti anche in ottica Juventus: "Juve? Scelta giustissima, perchè è competitivo, si sente bene. L’importante è che faccia bene quando chiamato in causa, penso che giocherà spesso. Nuovo Nedved? Non lo so, per me può giocare ancora due anni, fino ai 44. Nazionale dopo il ritiro? Non credo, io gli ho consigliato di fare l’allenatore e lui m’ha risposto che gli piacerebbe. Lo vedo pronto per tutto".