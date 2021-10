"Asta facendo bene, non vedo responsabilità sui gol, anche se nessuno è contento dei risultati": così Silvano, agente di Gianluigi, ha parlato del momento dell'ex portiere dellain un'intervista a Il Messaggero. "I gialloblù speravano di avere dei punti in più, ma il campionato è lungo e c'è tempo per risalire la classifica" ha dichiarato Martina, svelando poi un retroscena di mercato: "Nel 2020, prima che laprendesse Reina, ogni tanto conci scherzavamo su, ma si è trattato solamente di una suggestione".