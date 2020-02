Polemiche a non finire. La miccia accesa da Rocco Commisso al termine di Juventus-Fiorentina è già esplosa da due settimane, ma non sembra intenzionata a fermarsi. Infatti, sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino, ecco che l'eco delle parole di Commisso si fa ancora più insistente:. Un'inchiesta che trova ampio spazio nelle pagine interne, che calca la mano sulle accuse che girano - come detto - da un paio di settimane attorno al mondo bianconero. Una querelle che ha colpito non solo chi ha giocato contro la Juve, ma anche chi si è sentito tirato in causa per errori passati, come ha sottolineato anche Aurelio De Laurentiis con le sue parole a Il Corriere dello Sport.