Buffon sulle finali perse: "In nessuna delle tre abbiamo meritato di vincere"

Le parole di Buffon sulle finali perse

Intervenuto al Salone del Libro di Torino, Gianluigi Buffon ha presentato il suo libro "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi". La leggenda bianconera ha parlato di diversi temi , dalle sue esperienze conall'episodio del rigore concesso contro ilnel 2018.Buffon ha parlato anche delle finali di Champions League perse proprio con la Juventus, spiegando come gli avversari fossero di grandissimo livello."La verità però è una: le partite e le finali sarebbe giusto che lo vincesse le squadre che lo meritano veramente. Chi se lo meriterà tra Psg e Inter lo prenderà. Ho perso tre finali, in nessuna delletre abbiamo meritato di vincere. Con il Real Madrid abbiamo meritato di perdere, con il Barcellona abbiamo reagito un momento... La Champions dispiace per la gente della Juve, ma a me non cambia niente, vuol dire che in quel momento sono stati più bravi gli altri".