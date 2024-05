Le parole di Buffon sulla Coppa Italia

A margine del Premio Telenord Gianni Di Marzio tenutosi a Portofino Gianluigiha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole."La Juventus può vincere la Coppa Italia. Credo che ci stia nelle cose perché l’abitudine a giocare certe partite ce l’ha probabilmente più la Juve rispetto all’Atalanta. È chiaro che l’Atalanta arriva molto meglio. È arrivato Gasperini e ha stravolto un modo di lavorare. Penso che Gasperini, in questi anni, abbia fatto un qualcosa di epocale. Abbia segnato una piccola epoca e se riuscisse a coronare questo percorso anche con una vittoria sarebbe il sigillo finale di un percorso incredibile"."Tra le due spero che vinca l’Europa League. Se proprio devo scegliere vorrei che l’Atalanta vincesse l’Europa League e la Juve la Coppa Italia. Ma penso che anche loro sarebbero contenti se venisse così".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.