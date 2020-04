Il calcio è ancora fermo, ma non mancano i temi da affrontare. Il quotidiano piemontese Tuttosport titola: "Buffon, Juve per sempre". Una telefonata tra il Presidente della Juventus e il portiere: appena il virus lo permetterà scatterà il rinnovo di un anno per il portiere bianconero. Intanto Hollywood chiama Higuain, Schelotto rivela: 'Lo vorrei nel mio Galaxy'.



Il Corriere dello Sport invece titola: 'Invasione di campo'. Lite Dal Pino contro Malagò: "Da parte sua leggerezza, noi in dialogo con tutti per tutelare il calcio e diritti tv". Spadafora: "Spero di far ripartire il calcio il 4 maggio"