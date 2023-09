Gianluigi Buffon ha parlato a DAZN della situazione in casa Juve: "Ogni settimana c'è un caso e non ci si annoia... la miglior cura e la miglior medicina sono le prestazioni, sono quelle che spazzano via le polemiche"."Secondo me già lo scorso anno poteva competere per lo Scudetto, poi le vicissitudini hanno fatto sì che ciò non accadesse. Quest'anno è la stessa senza le coppe europee, ne vedo poche di squadre che hanno una rosa competitiva come quella della Juventus: c'è l'Inter sicuramente che forse ha anche più qualità, ma poi i nerazzurri hanno altri impegni..."."Posso dire poco... Per me è un dispiacere perché conosco entrambi e conosco bene la Juve. Ora al di là del mister e qualche altra figura è stato stravolto tutto e quindi non posso permettermi di sputare sentenze, mi sentirei fuori luogo. Bisogna conoscere bene le cose per parlare".