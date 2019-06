Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus, almeno per la prossima stagione, prima di avviare una carriera da dirigente proprio all'interno del club bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l'ex capitano non dovrebbe riottenere il numero 1, che resterà sulle spalle di Wojciech Szczesny. Anche il 12, altro numero utile per un secondo portiere, resterà ad Alex Sandro, a meno di una sua partenza sul mercato. E Buffon, nel contempo, dovrebbe anche lasciare la fascia di capitano al braccio di Giorgio Chiellini.