. Intesa massima per il rinnovo del portiere, manca solo la firma sul contratto. A 42 anni il portiere bianconero non ha nessuna intenzione di smettere, e così appena finirà l'emergenza coronavirus, come riporta Calciomercato.com.- Un paio d'anni fa aveva pensato al ritiro, ora ha ritrovato la voglia di scendere in campo seppur meno frequentemente da vice di Szczesny.. Una presenza fondamentale che insieme a Giorgio Chiellini ha avuto un ruolo chiave nella scelta del taglio degli stipendi da parte di tutta la Juve. E per quando dovesse decidere di smettere, il posto da dirigente dietro una scrivania sembra assicurato. Non ora però, per togliersi i guantoni è ancora presto. E così, per il rinnovo con la Juve manca solo la firma.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI