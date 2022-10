A margine della consegna del Premio Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni, Gigiha parlato brevemente anche del campionato e della. Ecco le sue dichiarazioni, raccolte da Sportface: "Il campionato di Serie A è bellissimo. In maniera meritata e prepotente l'Udinese e l'Atalanta stanno facendo grandi cose, ilè strepitoso e poi c'è la conferma di un grande. La Juve è in difficoltà, come dice benedipende molto da assenze veramente importanti e qua mi fermo: essendo un amico della Juve vorrei dire solo parole di conforto, in questo momento meglio stare zitti e aspettare le prossime partite. Allegri troverà il bandolo della matassa e i ragazzi si toglieranno le soddisfazioni che meritano".