La Juventus si prepara a riabbracciare Gianluigi Buffon. Dopo l'addio al Paris Saint-Germain, appena un anno dopo l'approdo in Francia proprio dai bianconeri, il portiere torna a Torino con il ruolo di secondo portiere alle spalle di Wojciech Szczesny. Mattia Perin ha deluso ed è rimasto deluso dalla stagione d'esordio in bianconero e ora la sua cessione appare sempre più probabile, con Milan, Roma e Siviglia interessate al suo cartellino. Sarà quindi Buffon a sostituirlo nelle gerarchie di Maurizio Sarri, in attesa di iniziare una carriera da dirigente nel club bianconero a partire dall'estate del 2020. Buffon, infatti, come racconta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe firmare un contratto annuale da 1.5 milioni di euro più bonus. IL PIANO - La gerarchia, come detto, non cambia: il titolare inamovibile resta Szczesny, che dovrebbe anche mantenere la maglia numero 1 sulle proprie spalle. Come riportato da Tuttosport, Buffon dovrebbe giocare non più di 15 partite in tutto nella prossima stagione: tutte quelle di Coppa Italia, otto in campionato, così da superare il record assoluto di 647 presenze in Serie A di Paolo Maldini, e un paio in Champions League nella fase a gironi. A meno di imprevisti, dunque, la non dovrebbe esserci troppa pressione sulle spalle del portiere polacco. E Buffon potrà tornare a casa, per proseguire una lunga avventura alla Juventus e, nel contempo, tornare a essere vicino alla propria famiglia.