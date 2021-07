Gigi Buffon ha la Juventus nel suo passato, nel suo dna e nel suo cuore. Ecco le sue parole dal ritiro del Parma, riportate da Calciomercato.com: "La Juve ha tutte le carte in regola per tornare a conquistare lo scudetto! L'anno scorso abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana ma si è parlato spesso di delusione perché le aspettative erano altre. Ora proveranno a rivincere il campionato e nessuno meglio di Massimiliano Allegri sa cosa serve alla Juve per tornare in alto"."Nessuna sorpresa per Chiellini e Bonucci, sono due punti di riferimento e a ogni nazionale serve esperienza, solidità e certezze da parte di alcuni giocatori. Verratti è un campione e Jorginho è di altissimo livello, ma per me le due sorprese sono state sicuramente Chiesa e Donnarumma".