Gianluigi Buffon è pronto a tornare a vestire la maglia della Juventus. Sarà lui il secondo portiere del club bianconero nella prossima stagione, alle spalle di Wojciech Szczesny, che non perderà né il ruolo da titolare né il proprio numero 1 sulla schiena, così come Giorgio Chiellini dovrebbe restare il capitano dei bianconeri come accaduto nella scorsa stagione.



MANCA SOLO LA FIRMA - Secondo quanto riportato da Sky Sport, manca soltanto la firma sul contratto annuale da 1.5 milioni di euro più bonus per l'ufficialità del ritorno di Buffon a Torino. Ci siamo: l'ex portiere e capitano della Juventus è pronto ora a sostituire Mattia Perin da secondo, per poi cominciare una carriera da dirigente nel club bianconero a partire dalla successiva estate del 2020.