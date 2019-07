Come annunciato da Sky Sport, il grande ritorno in bianconero di Gianluigi Buffon non ha più solo qualche certezza, ma anche un appuntamento in calendario. Sono infatti previste per domani, giovedì 4 luglio, le visite mediche per il portiere campione del mondo. Ritrovo, quindi, al J-Medical, con lo staff bianconero pronto ad accogliere, dopo Pellegrini, Ramsey e Rabiot, anche Gianluigi Buffon.