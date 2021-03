1









Come raccontato da Repubblica, Gigi Buffon va verso l'addio alla Juventus, ma non al calcio. Ecco quanto emerso dal quotidiano, nell'edizione online di oggi, che spiega come alla fine "Il colloquio definitivo con il presidente Agnelli arriverà a fine maggio, quando la stagione sarà ormai conclusa e si programmerà il futuro". Restano però i segnali, e parlano di "ultima stagione di Gigi Buffon con la maglia della Juventus, ma non per questo l'ultima passata giocando a calcio. Già dopo l'eliminazione in Champions filtrarono le prime voci sull'addio al calcio del portiere e di capitan Chiellini, ricambio generazionale resosi necessario osservando le presenze di entrambi".