Gigi Buffon, da leggenda dello sport italiano qual è, ama celebrare i trionfi di altri grandi atleti azzurri. L'ha fatto la scorsa settimana per la finale raggiunta da Federica Pellegrini nel nuoto, l'ha fatto oggi per l'impressa incredibile compiuta nell'atletica leggera dal saltatore in alto Gianmarco Tamberi e dallo sprinter Marcell Jacobs, nientemeno che nei 100 metri!

Buffon ha dedicato loro un messaggio che si conclude con una certezza: nessun risveglio potrà cancellare questo sogno fantastico!