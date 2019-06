Per certi aspetti, lo si potrebbe considerare un favore da amico. Il legame di amicizia tra Gianluigi Buffon ed Iker Casillas è noto a tutti. I due portieri sono stati tra i migliori interpreti del loro ruolo nella prima decade del Nuovo Millennio. La carriera del numero uno spagnolo si è interrotta a causa dell’infarto capitatogli il 1 maggio mentre si allenava con i compagni del Porto. La sua eredità al club portoghese potrebbe essere raccolta da Buffon, alla ricerca di una nuova sfida dopo l’anno al Paris Saint-Germain. Peraltro, in Portogallo troverebbe un altro amico: Sergio Conceiçao, ex compagno ai tempi del Parma. Lo riporta Tuttosport.