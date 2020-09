Gigi Buffon dopo l'allenamento di stamattina ha deciso di coinvolgere i suoi followers su Instagram in un foto-quiz... su se stesso! C'è una foto, dove si vede il portierone impegnato in un tentativo di parata, con lo sguardo e il braccio proteso verso il pallone che, alla sua sinistra, sta procedendo spedito verso la rete. E c'è una domanda: l'ho parata o mi hanno segnato? Oltre che come post, Buffon ha pubblicato la foto anche come storia, impostando un vero e proprio quiz dove si può cliccare su una delle due opzione e votare. Al momento, il 30% dei votanti ha decretato Goal, mentre il 70% ha optato per la parata.