Lo striscione dei tifosi del Parma nei confronti di Gianluigi Buffon, che nel club emiliano è esploso come portiere prima di trasferirsi nell'estate del 2001 alla Juventus, ha fatto discutere nella serata di ieri, dopo la partita vinta dai bianconeri allo stadio Tardini. Ingenerose le parole dei supporter per il leggendario portiere: "Traditore senza onore, togli il nostro numero dal tuo nome". Ciò non ha rovinato, però, l'atmosfera in casa bianconera: alla sua prima partita dal ritorno dal Paris Saint-Germain, Buffon ha caricato i compagni dalla panchina, da vero e proprio trascinatore fuori dal campo per la Juventus. Lo racconta Sport Mediaset.