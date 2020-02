In zona mista, Buffon ha risposto a una domanda su Sarri dopo Milan-Juve: 'Siete con lui? No, no. Siamo assolutamente contro il mister (ride, ndr). Cosa vuoi che ti dica? La verità è solo una: il mister ci vuole insegnare qualcosa di bello e straordinario, che possa elevarci a fare cose inimmaginabili. E' chiaro che noi dobbiamo dare una disponibilità totale e mettere tutti noi stessi in questo progetto. Le squadre davvero forti in Europa sono 6, 7. Ci equivalgono, alcune sono più forti. Se non combatti con grinta, compattezza e gioco corale arriviamo corti. La strada da seguire è questa".