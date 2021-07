Palleggi, spettacolo, giochi di prestigio e poi... non centra il bidone! Un video tutto da ridere, quello pubblicato dall'account ufficiale del Parma. Anzi: dagli account! Perché Gigiè il testimonial principale di questa stagione in B dei parmigiani, spopola ovunque e in ogni contenuto della squadra emiliana.Nell'ultimo video, tra le montagne del Trentino, si vede Buffon allenarsi nei palleggi: due, tre, quattro e tanti altri tocchi prima di dover portare il pallone in un bidone giallo per sfuggire anche alle risate - d'amicizia - dei compagni. Il tentativo? Quasi riuscito. Di un soffio va fuori. E mani nei capelli per l'estremo difensore.