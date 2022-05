L'ex portiere e bandiera della Juve, Gigi Buffon, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un 'incontro' virtuale con i tifosi gialloblù che, hanno preso parte al Meet&Greet by Cetilar, evento organizzato da YellowBlue Contest.



'Non perdete tempo, divertitevi, ma cercate di mettere un mattoncino in più alla vostra crescita professionale. Il tempo scorre via veloce, e ve lo dice uno che è da 28 anni che è sul campo e mi sembra ieri che ho iniziato. Sicuramente mi vedrai ancora con il Parma, gioco perché mi diverto e mi sento importante nella mia squadra'.