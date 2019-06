"Più assurdo un Buffon senza la Juve, perché la storia della Juve è molto più grande di me. Può vincere anche senza Buffon". Lo diceva Gigi alla Gazzetta quando il suo percorso al Paris Saint Germain era appena iniziato. Ebbene, gli è parso molto strano pure vedere una Juve senza Buffon, e per questo ha cercato di rimediare. Scherzi a parte, è chiaramente la trattativa di queste ore: è praticamente fatta, la Signora riabbraccia uno dei suoi cavalieri più fidati, l'uomo della discesa in B e della risalita. L'uomo del più grande sogno, quasi ossessione. Quando si consumerà il ritorno? Ci vuole ancora un po' di tempo. A partire dalla prossima settimana sapremo...