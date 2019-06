Gigi Buffon e la sua Juve, capitolo secondo. Sta per ricominciare l'avventura dell'eterno portiere azzurro con i colori bianconeri: la seconda parte della sua vita juventina, da calciatore prima e da dirigente poi. Buffon sembra più vicino al ritorno a Torino, per un anno ancora sul campo, dopo la stagione trascorsa al Paris Saint-Germain. Per la prima volta, però, sarà un numero 12, nello spogliatoio per aiutare e insegnare a tutti cosa voglia dire la Juventus, ma soprattutto per garantire un secondo portiere di livello qualora Perin venga accontentato e lasciato partire. Insomma, tra Buffon e la Juve il patto è chiaro e, come ricorda Sky Sport, a breve potrebbe esserci l'accordo ufficiale, già nelle prossime ore. Fumata bianca: un anno tra i pali, poi una scrivania.