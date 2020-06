Una sola partita. Poi sarà il giocatore con più presenze in Serie A. Gigi Buffon domani sera dovrebbe scendere in campo - condizionale d'obbligo - nella sfida che vedrà contrapposte Juventus e Genoa. Il 41enne portiere bianconero ha toccato finora 647 presenze in Serie A, agganciando Paolo Maldini sulla vetta di questa speciale classifica. A Marassi, contro la squadra tifata da bambino, può arrivare il tanto sospirato sorpasso. "Il motivo per cui continuo a giocare è che posso regalarmi insieme ai miei compagni e a questa società ancora tante emozioni belle, che vale la pena di vivere", le parole di Gigi nell'ultima intervista. Quasi a sancire questo momento.