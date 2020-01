Il 2020 sarà l'anno in cui Gigi Buffon diventerà il calciatore con più presenze in Serie A. Al momento il portiere bianconero condivide il record con Paolo Maldini: ben 647 gettoni nel campionato italiano, un primato che il bianconero farà tutto suo quest'anno. Secondo Il Corriere dello Sport Buffon potrebbe staccare Maldini proprio nel match casalingo contro il Parma in programma il prossimo 19 gennaio. Un modo suggestivo per chiudere un cerchio: il record in Serie A contro la squadra con cui tutto ha avuto inizio.