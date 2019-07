Sul Corriere dello Sport, ecco tutti i record che può ancora battere Gigi Buffon con la maglia della Juve.



Record di presenze in Serie A: Paolo Maldini è primo in classifica con 647 presenze, Buffon è a quota 640.



Record di presenze con la Juventus: molto difficile da superare per Buffon (656), con Alessandro Del Piero a quota 705.



Record di presenze in Serie A con la Juve: Buffon (472) ha bisogno di 7 presenze per sorpassare Del Piero in questa speciale classifica.



Primo giocatore a vincere 10 campionati di Serie A: Buffon ha già vinto nove campionati di Serie A con la maglia della Juve e ha la possibilità di conquistare il decimo scudetto nella prossima stagione. Può diventare il primo giocatore con 10 scudetti di Serie A nel palmares.



Record di presenze con la Juve nelle competizione Uefa per club: Del Piero è primo con 129 incontri disputati, Buffon ne ha disputati 124.



Secondo giocatore più vecchio nella storia della Champions League: il record è di Marco Ballotta, che ha giocato a 43 anni e 253 giorni. Buffon potrebbe superare Mark Scwarzer e diventare il secondo giocatore più anziano della storia della Champions.



Giocatore più anziano a raggiungere una finale europea: Dino Zoff ha giocato la finale di Coppa dei Campioni nel 1983 a 41 anni e 86 giorni. Buffon può battere il record di Zoff in caso di finale con la Juve nella prossima stagione.



Giocatore più anziano a vincere la Champions League: Paolo Maldini è il primo di questa speciale graduatoria con il trionfo del 2007 a 38 anni e 331 giorni. Buffon può battere il record di Maldini se riuscirà a vincere la sua prima Champions.