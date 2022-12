L'ex portiere e leggenda della Juve Gigi Buffon ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del ventennale della Puma, dove ha parlato anche di Nazionale e della vittoria ai Mondiali 2006.'La Nazionale rappresenta il momento nel quale ho potuto dire sono felice perché ce l’ho fatta. Crescendo con la passione del calcio, avere già esordito in Serie A e indossare almeno una volta la maglia della Nazionale è stato come coronare un sogno. Ho potuto dire di essere felice e di avercela fatta. Il Mondiale? La prima cosa che pensi dopo la vittoria di un Mondiale è di poter morire il giorno dopo felice. Percepisci sulla pelle la grandezza l’importanza dell’evento e di ciò che hai fatto. Lo capisci perchè te lo fanno capire gli altro'.