L'ex portiere della Juve, Gigi Buffon, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine dei sorteggi per i prossimi Europei, dove ha rivelato quella che è stata la sua gioia sportiva più grande.'Sono davvero contento di essere qui con voi e con la coppa, penso che fosse ora di riportare questo trofeo in Italia dopo 53 anni. Abbiamo dato prova di un grande gioco e di un grande lavoro di squadra da parte della squadra e della Federazione. La Germania è la terra dove ho vissuto la più grande gioia della mia vita e della mia carriera professionale. Amerò questo Paese per sempre, per il prossimo torneo mi auguro una grandissima organizzazione'.