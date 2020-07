Il Corriere dello Sport dedica l’apertura a Gigi Buffon, portiere della Juve, che celebra lo scudetto vinto pochi giorni fa in una lunga intervista: “Il mio scudetto da gregario”. Poi Gigi prosegue: “Fiero di me, conta il gruppo”.



Tuttosport parla di “Lifting Juve”. Poi prosegue: “Caccia al decimo scudetto di fila. Servono innesti per ringiovanire il gruppo”.







Scopri nella gallery le prime pagine dei giornali in edicola!