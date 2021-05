1









Ecco, avete presente il dirigente più pazzo di lui? Forse qualcosa si è lasciato scappare, Gigi Buffon. Del resto, visti i soggetti coinvolti, non potrebbe essere altrimenti: l'ultima grande offerta per Buffon potrebbe arrivare dal Monza, da quell'Adriano Galliani avversario di epiche sfide tra Juve e Milan, come la finale di Champions del 2003 a Manchester. I due potrebbero ritrovarsi finalmente dallo stesso lato, dopo che Galliani e Berlusconi ci hanno provato per tanti, tantissimi anni. IL MESSAGGIO - Settimana scorsa, infatti, dopo l'intervista in cui Buffon annunciò che avrebbe "tolto il disturbo" alla Juve, l'ad del Monza gli ha inviato un messaggio: non un'offerta vera e propria, ma l'inizio di un corteggiamento. "Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo" sono state le parole di Gigi nella serata di mercoledì, dopo la vittoria nella finale di coppa Italia. Ecco, sì: il dirigente in questione potrebbe essere Adriano Galliani: il suo Monza ieri ha detto addio alle ultime speranze di andare in A ma l’obiettivo è riprovarci subito. "Ecco perché Buffon è un’idea intrigante per il vulcanico amministratore delegato: un campione del mondo come Filippo Inzaghi, nome da tenere d’occhio per la panchina", racconta Gazzetta.