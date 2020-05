Gianluigiè pronto a tornare in campo. Dopo la ripresa ufficiale degli allenamenti anche il portiere numero 77 della Juventus si carica in vista della ripresa della stagione di Serie A. Ecco il contenuto del post Instagram: "Gli anni mi hanno insegnato che bisogna sempre trovare in sè stessi le giuste energie per ripartire più concentrati di prima. I risultati che verranno saranno il frutto del nostro impegno e del nostro lavoro".