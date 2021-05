1









Le ultime volte di Gigi Buffon con la maglia della Juve. Stasera? No. Questa sera contro l'Inter arriverà l'ultima allo Stadium, che vivrà dalla panchina salvo sorprese, perché in campo ci sarà Szcezsny. Lui, invece, ci sarà in finale di Coppa Italia, che vivrà da titolare nello stesso stadio che mercoledì sera lo ha visto protagonista contro il Sassuolo con un rigore parato. Sarà quella l'ultima finale di Buffon alla Juve, da vivere magari con la fascia di capitano al braccio. Poi ci sarà l'ultima di campionato, a Bologna, che potrebbe non essere in campo. Oggi, intanto, è il giorno dell'ultima volta allo Stadium per il Buffon giocatore della Juve: da festeggiare con una vittoria.